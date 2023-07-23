جسر بري وخط أنابيب بين الهند وسريلانكا

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

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اتفقت الهند وسريلانكا على بحث إمكان بناء جسر بري بين البلدين، خلال زيارة رسمية للرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغه إلى نيودلهي هي الأولى منذ توليه السلطة العام الماضي.

وصول

وقال البلدان الجاران في وثيقة استراتيجية إن إنشاء «رابط أرضي» عبر مضيق بالك في المحيط الهندي، بعرض نحو 25 كيلومتراً في بعض الأماكن، سيتيح للهند إمكانية الوصول إلى الموانئ الرئيسية في ترينكومالي وكولومبو، وسيعزّز «علاقة عمرها ألف عام». وتناولت الوثيقة أيضاً إنشاء خط أنابيب نفط.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب محادثاته مع الرئيس السريلانكي أول من أمس إن دراسات جدوى ستقام بشأن الجسر البري وخط أنابيب النفط. وتصادف زيارة ويكريميسينغه مع ذكرى مرور عام تقريباً على توليه رئاسة بلاده.

وكان ويكريميسينغه يشغل منصب رئيس الوزراء وتم تنصيبه رئيساً خلفاً لغوتابايا راجاباكسا.

وقدّمت الهند نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات لسريلانكا مع تخلف كولومبو عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار.

وقال مودي «واجهت سريلانكا تحديات عدة العام الماضي، لكن بصفة صديق قديم وقفنا إلى جانب شعب سريلانكا خلال هذا الوقت العصيب».

ميناء

وأوضح وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا أنّ خلال المحادثات بين الزعيمين أعربت نيودلهي عن قلقها بشأن «الوجود الصيني» في سريلانكا.

وتدير شركة مملوكة من الدولة الصينية ميناء هامبانتوتا الشمالي الذي استأجرته لمدة 99 عاماً بعدما لم تتمكن كولومبو من سداد أقساط قرض كبير منحته بكين لبنائه. وتقع سريلانكا في منتصف طريق التجارة الدولي الرئيسي بين أوروبا وشرق آسيا. ويتمتع كل من ميناء كولومبو وهامبانتوتا وحدهما بمياه عميقة.

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