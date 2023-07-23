المستثمرون الأجانب يواصلون زيادة حيازاتهم من السندات الصينية

المصدر: بكين - د ب أ

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أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في الصين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملات الأجنبية أن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة حيازاتهم في السندات الصينية الداخلية على مدار شهري مايو ويونيو الماضيين.

وقالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، في مؤتمر صحافي، إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات المقومة باليوان، المتداولة في سوق ما بين البنوك الصينية، بلغ 79 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشون يينج القول إن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات الصينية في سوق ما بين البنوك يونيو الماضي فقط بأكثر من 11 مليار دولار، في زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وقالت تشون يينج : «أصبحت سوق السندات الصينية خياراً رئيسياً لتخطيط الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية»، مضيفة إن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية دخلت سوق السندات بين البنوك في البلاد حتى نهاية يونيو الماضي.

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