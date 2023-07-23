عطل فني يهوي بمؤشر السوق المالي في الهند

المصدر: دبي - وكالات

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أرجعت مؤسسة «إم إس سي آي»، مزود المؤشرات العالمي، الانخفاض المفاجئ الذي حدث لمؤشر السوق المالي «إم إس سي آي الهند» إلى تسعير غير صحيح نجم عن مشكلة فنية.

وكتبت ميلاني بلانكو، رئيسة الاتصالات الخارجية في الأمريكتين، في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من «بلومبرغ»: نظراً لحدوث مشكلة فنية، كان سعر افتتاح إحدى الأوراق المالية ضمن مؤشر «إم إس سي آي» بالهند غير صحيح، وقد جرى تصحيح السعر منذ ذلك الحين. وكان مؤشر «إم إس سي آي الهند» هوى بنحو 9% في منتصف تعاملات الجمعة، حتى مع انخفاض «نيفتي 50»، وهو المؤشر القياسي لبورصة الأوراق المالية الوطنية في الهند، بنحو 1%.

ووسع مقياس «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية وكذلك مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة الخسائر بالتزامن مع ذلك تقريباً. وكتبت بلانكو في ردّها بالبريد الإلكتروني: تعمل «إم إس سي آي» على تقييم أي تأثير يتعلق بمؤشرات التداول في الوقت الفعلي.

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