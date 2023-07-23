«مورغان ستانلي» يبيع سندات بـ 6.75 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - د ب ا

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انضم بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي إلى موجة بيع السندات في ظل زيادة إقبال المستثمرين على الاكتتاب في سندات الشركات والمؤسسات ذات التصنيف الائتماني الجيد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن البنك الأمريكي باع سندات بقيمة 6.75 مليارات دولار مقسمة على 4 شرائح من حيث أجل كل شريحة.

ويبلغ أطول أجل 11 سنة والتي لا يمكن اعتبارها سندات عشرية، بعائد قدره 1.67 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية.

وكانت المناقشات الأولية حول سعر العائد على هذه الشريحة تدور حول 1.85 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة. وأشارت بلومبرغ إلى أن طرح سندات مورغان ستانلي هو الأحدث في مسلسل بيع السندات من جانب البنوك الأمريكية التي أعلنت أرباحها ربع السنوية. وخلال هذه الفترة باع بنك جيه.بي.

مورغان تشيس سندات بقيمة 4.5 مليارات دولار على شريحتين في حين باع ويلز فارغو أند كو سندات بقيمة 1.725 مليار دولار يوم الاثنين ثم باع سندات بقيمة 8.5 مليارات دولار على شريحتين يوم الثلاثاء الماضي وهي أكبر عملية طرح للسندات في تاريخ البنك.

وحتى يوم الأربعاء الماضي بلغ إجمالي قيمة السندات التي باعها القطاع المصرفي الأمريكي لحساب نفسه منذ بداية العام الحالي 303 مليارات دولار تعادل حوالي 41% من إجمالي مبيعات سندات المؤسسات والشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد خلال الفترة نفسها بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي كانت مبيعات القطاع المصرفي من السندات 394 مليار دولار تعادل 53% من إجمالي مبيعات السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد.

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