تراجع طفيف للدين العام في منطقة اليورو

المصدر: دبي - وكالات

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بلغت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 91.2 % في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبذلك تكون قد حققت انخفاضاً طفيفاً عن نهاية الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغ 91.4 %.

كما انخفضت النسبة في الاتحاد الأوروبي، من 83.8 % إلى 83.7 %. جاء ذلك نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت الزيادة في الدين الحكومي بالقيمة المطلقة، وفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الربع الأول من عام 2023، شكلت سندات الدين 83 % من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و82.5 % من الاتحاد الأوروبي، كما شكلت القروض 14.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو و14.7 % بالاتحاد الأوروبي.

وأفاد البيان بأن أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول 2023، جاءت في اليونان بنسبة 168.3 %.

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