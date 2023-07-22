ألمانيا .. مليونا طفل يعتمدون على «معونة المواطن»

المصدر: د. ب.أ

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يعتمد ما يقرب من مليوني طفل في ألمانيا، على الضمان الاجتماعي الأساسي مع والديهم، وهو رقم مشابه لما كان عليه في عام 2015. كان ذلك نتيجة تقييم أجرته وكالة التوظيف الاتحادية.

وخلال هذه الفترة تغيرت نسبة الأطفال الألمان والأجانب الذين يتلقون الإعانات المعروفة باسم «معونة المواطن»، فبينما كان عدد الأطفال الألمان المتلقين للإعانات يبلغ 1.57 مليون طفل عام 2025، انخفض العدد إلى 1.03 مليون طفل في مارس 2023.

في المقابل ارتفع عدد الأطفال الأجانب المتلقين للإعانات من 365 ألفاً إلى 935 ألفا، ما يعني أن ما يقرب من 48% من الأطفال الذين يتلقون الدخل الأساسي هم من الرعايا الأجانب في عام 2015 كانت هذه النسبة حوالي 19%.

ومنذ عام 2015 قدم أكثر من 300 ألف طفل من سوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى للجوء إلى ألمانيا، بالإضافة إلى حوالي 270 ألف طفل من أوكرانيا منذ عام 2022، عندما بدأت الحرب الروسية.

وحذر الناطق باسم سياسة سوق العمل لدى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان شتاركه، الحكومة الألمانية من زيادة مخصصات الإعانات الاجتماعية،

وذكر في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجمانيه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم، أن زيادة الإعانات الاجتماعية لن تدفع الأفراد إلى سوق العمل، بل تجعلهم في الواقع أكثر اعتمادا على الدولة.

كما عارض خبير الشؤون الاجتماعية في الحزب الديمقراطي الحر، ينس تويترين، نهج زيادة الإعانات الاجتماعية،

وقال: «فقر الأطفال غالبا ما يكون نتيجة لفقر الوالدين العاملين، فمجرد زيادة مبالغ الإعانات الاجتماعية لن يحل هذه القضية».

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