اضطرابات في إمدادات الأرز تطال 3 مليارات شخص

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

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شهدت أسواق الغذاء العالمية، وتحديداً الآسيوية، أمس، اضطراباً جديداً مع توقف تجارة الأرز إثر حظر الهند تصدير الأرز الأبيض، وذلك بعد موسم زراعي سيئ لهذا المحصول الاستراتيجي، الذي يشكل مادة رئيسية لأكثر من 3 مليارات نسمة.

وتوقعت شركات دولية ارتفاع الأسعار العالمية تدريجياً إلى حوالي 50 دولاراً للطن، مقارنة بـ 18 دولاراً قبل الحظر. ومن المتوقع أن يفاقم هذا الارتفاع متاعب الدول التي تعاني مستويات تضخم عالية بأسعار الغذاء.

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