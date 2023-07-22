60 % من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي نحو 60 % من سكان العالم، يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي، ويمثل ذلك زيادة بـ3.7 % مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية «كيبيوس» في تقريرها الأخير.

وأظهرت الدراسة أن 4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة «ميتا»، وهي: «واتساب»، و«إنستغرام»، و«فيسبوك»، و«مسنجر»، كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجاً «تويتر» و«تلغرام». وأشارت «كيبيوس» إلى أن لكل مستخدم حسابات على سبع شبكات اجتماعية.

وتوزع مستخدمو الإنترنت في المنصات على الشكل التالي: 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على «فيسبوك»، و81% لديهم حساب على «واتساب»، 47% لديهم حساب على «إنستغرام»، و37% لديهم حساب على «سناب شات»، و34% لديهم حساب على «تويتر».

وأشارت الدراسة إلى تفاوت كبير في استخدام وسائط التواصل بين مناطق العالم، إذ يستخدمها شخص واحد فقط من كل 11 شخصاً شرقي إفريقيا ووسطها. وتلامس هذه النسبة واحداً من كل ثلاثة أشخاص في الهند، التي أصبحت رسمياً هذا العام أكبر بلد في العالم من ناحية الكثافة السكانية.

أما الصين فتشكل منشأ ثلاثة من التطبيقات الأكثر انتشاراً في العالم، وهي: «وي تشات»، و«تيك توك»، و«دويين» وهي نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين.

وأظهرت الدراسة ازدياداً في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائط التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يومياً، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يومياً على وسائط التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.

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