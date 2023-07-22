الذهب يحقق ثالث مكاسب أسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

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نجحت أسعار الذهب في مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولاراً للأوقية ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولاراً للأوقية.

وتلقت أسعار الذهب دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

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