9 % ارتفاع أسعار القمح خلال أسبوع

المصدر: سنغافورة - د ب أ

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ارتفعت أسعار القمح خلال أسبوع بأكثر من 9%، في ظل ما تضيفه الأزمات العالمية من مخاطر عرقلة تصدير الحبوب، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو أمس بأكثر من 2% لتبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ تلقت الأسعار دعماً بسبب أزمة أوكرانيا. وبعد هذا الارتفاع سجلت الأسعار ارتفاعاً أسبوعياً بـ9%.

وكانت أسعار القمح ارتفعت في البورصة الأوروبية بـ8.2% الأربعاء الماضي ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو. وفي يونيو الماضي، سجلت أسعار القمح العالمية ارتفاعاً قوياً وبنسبة تتجاوز الـ 3 % في ظل المخاوف حيال نقص الإمدادات بالأسواق وتجدد المخاوف حيال نقص المعروض العالمي من القمح.

في المقابل، تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا، لكنها كانت انخفاضات محدودة بسبب توقعات الطقس الحار في مناطق الزراعة الرئيسية بالولايات المتحدة.

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