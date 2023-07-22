روسيا ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بدء الحرب مع أوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

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أعلن البنك المركزي الروسي، أمس، زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، حيث جاءت زيادة الفائدة أكبر من توقعات المحللين، مما يشير إلى احتمال مواصلة زيادة تكلفة الاقتراض في روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي رفع الفائدة الرئيسية من 7.5 % إلى 8.5 %، في حين كان كل المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم توقعوا زيادة الفائدة بما بين 25 و75 نقطة أساس فقط. في المقابل كان بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي هو الوحيد الذي توقع إبقاء الفائدة دون تغيير.

وارتفع الروبل الروسي أمام الدولار بعد إعلان زيادة الفائدة بنسبة 0.2 % عن مستواه قبلها بيوم.

يأتي ذلك في حين انخفض حجم الدين الخارجي لروسيا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، في الربع الأول 2023 إلى أدنى مستوى في تاريخه، حسب بيانات البنك المركزي الروسي. ووفقاً لدراسة أعدتها وكالة «نوفوستي» للأنباء، بلغ مستوى دين روسيا الخارجي إلى حجم ناتجها المحلي في الربع الأول من هذا العام 15 %. وبلغ الدين الخارجي لروسيا حتى أول أبريل 355 مليار دولار، بانخفاض نحو 26 مليار دولار منذ بداية العام.

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