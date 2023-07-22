ارتفاع «وول ستريت» مع تعافي الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس مما وضع مؤشر داو جونز على الطريق لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بينما بدأت الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا في التعافي بعد تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.14 نقطة أو 0.14 بالمئة عند الفتح إلى 35274.32 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 15.29 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 4550.16 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 84.87 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 14148.18 نقطة عند الفتح.

رفع الفائدة

ومن ناحية أخرى ذكر بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن زيادة الفائدة المتوقعة على نطاق واسع الأسبوع المقبل ربما تكون الأخيرة، في إطار جهود تشديد السياسة المالية بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برنانكي قوله خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة «فيدليتي إنفستمنت» إنه «من الواضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في يوليو هي الأخيرة».

وأضاف برنانكي، الذي يشغل حالياً منصب كبير مستشاري مؤسسة «إنفستمنت مانجمنت كو»، أنه يعتقد أن التضخم سيتراجع بشكل «أكثر استدامة» خلال الشهور الستة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 3.5%، مع تراجع أسعار السيارات وانخفاض معدلات الزيادة في الإيجارات. وقال: سيتراجع التضخم إلى 3% أو أكثر بحلول مطلع العام المقبل، وأعتقد عندئذ أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ بعض الوقت في محاولة خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2%.

وذكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الولايات المتحدة سوف تشهد على الأرجح تباطؤاً اقتصادياً كثمن لمحاولات خفض التضخم، رغم أنه أكد أن أي ركود اقتصادي سيكون محدوداً، في الأغلب.

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