اليابان تعيد إلى كوريا الجنوبية وضعها التفضيلي تجارياً

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أعادت اليابان كوريا الجنوبية أمس إلى قائمة الدول ذات الوضع التفضيلي بالنسبة للتبادل التجاري بما يسمح بإجراءات تصدير أيسر.

كانت الحكومة اليابانية استبعدت في أغسطس 2019، كوريا الجنوبية من القائمة، متعللة بوجود عيوب في نظام المراقبة التجارية بالبلاد، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية.

وفي نفس العام شددت الحكومة أيضاً الضوابط على تصدير ثلاث مواد مستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض لكوريا الجنوبية، وأزالت طوكيو هذه الضوابط الصارمة في مارس.

يذكر أنه تحت الوضع التفضيلي لا تحتاج معظم السلع التي كانت تخضع لضوابط صارمة إلى تصاريح تصدير في كل مرة. وتشمل هذه السلع أدوات الماكينات التي يعتقد أن هناك خطراً كبيراً لتحويلها للاستخدام العسكري.

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