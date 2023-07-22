موجة الطقس الحار ترفع مبيعات التجزئة في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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ساهمت موجة الطقس الحار التي اجتاحت بريطانيا الشهر الماضي في زيادة مبيعات التجزئة بالبلاد، حيث خرج المستهلكون إلى الأسواق والمتاجر، وأنفقوا على شراء السلع المختلفة، من المواد الغذائية إلى الأثاث.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة من خلال المتاجر ومواقع التسوق على الإنترنت ارتفع الشهر الماضي بنسبة 0.7%، مقابل زيادة نسبتها 0.1% في مايو الماضي. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة الشهر الماضي بنسبة شهرية تبلغ 0.2 %، وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني يستوعب بشكل جيد الصعوبات التي تواجه إنفاق المستهلكين مثل زيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة.

وأظهر تقرير منفصل أن ماليات وزارة الخزانة البريطانية تشهد أيضاً حالة من التحسن أفضل من التوقعات، حيث تراجعت صافي معدلات اقتراض القطاع الحكومي خلال مايو ويونيو الماضيين، كما بلغ حجم العجز في يونيو 18.5 مليار جنيه استرليني (23.9 مليار دولار)، بينما كان من المتوقع أن يصل حجم العجز إلى 22 مليار جنيه استرليني.

وتعزز هذه البيانات فرص قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وسط مخاوف من أن الأسعار تزيد بواقع أربعة أمثال عن نسبة التضخم المستهدفة والتي تبلغ 2%.

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