تريليون دولار أصول مدارة عبر «بلاك ستون»

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة شركة الأسهم الخاصة «بلاك ستون» إلى مستوى تريليون دولار، لتصبح الأولى بين نظرائها التي تصل لهذا المستوى على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في نيويورك، ارتفاع أصولها إلى تريليون دولار في الربع الثاني من 991.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول، و940.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم من التدفقات النقدية الداخلة التي بلغت 30.1 مليار دولار.

وارتفع صافي دخل الشركة إلى 601.3 مليون دولار أو 79 سنتاً للسهم، مقارنة مع خسارة بلغت 29.4 مليون دولار أو 4 سنتات في نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن «بلاكستون» تعد واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية الرائدة في عالم المال، وقد في عام 1985 وتوسعت في أنشطتها، سواء الأسهم الخاصة أو الاستثمار في العقارات وتوفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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