«داو جونز» يقفز 217 نقطة ويسجل مكاسب للجلسة التاسعة

المصدر: دبي - وكالات

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قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي في بورصة «وول ستريت» بمقدار 217 في تعاملات أمس مسجلاً مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي. وارتفع المؤشر بنسبة 0.62 % إلى 35278 نقطة.

جاء أداء المؤشر مدفوعاً بنتائج الأعمال وأرباح الشركات التي عززت التفاؤل بشأن إمكانية مكافحة التضخم المتوقع، لكن من دون حدوث ركود.

ونجح مؤشر «داو جونز» من خلال مكاسب أمس في مواصلة السير على المسار الصحيح من خلال تحقيق أطول سلسلة مكاسب في ما يقرب من أربع سنوات وتحديداً منذ سبتمبر عام 2019.

ومازالت النتائج الإيجابية تسيطر على البيانات الصادرة عن الشركات، وكانت أغلبها في الفترة السابقة من المؤسسات المالية، المعروفة بتصدر قوائم الربحية في أوقات ارتفاع معدلات الفائدة. ووفقاً لأرقام شركة «فاكت ست»، المتخصصة في تحليل البيانات، تجاوز نحو 78 % من الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الآن توقعات المحللين في ما يخص الربحية.

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