طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى في شهرين

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، ما يشير إلى قوة الطلب على العمال وسط اعتدال زيادة الوظائف.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9.000 طلب إلى 228.000 طلب بالأسبوع المنتهي في 15 يوليو، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة. وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرغ للاقتصاديين قد رجح وصولها إلى 240 ألف طلب جديد.

في سياق موازٍ، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تضم أولئك الذين حصلوا على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 33 ألفاً لتصل إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو، مسجلة أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر.

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