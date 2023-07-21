«نتفلكس».. 238 مليون مشترك وسهمها يقفز 182% منذ بداية العام

المصدر: واشنطن - وكالات

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قفزت أسهم «نتفلكس» 182% منذ بداية العام، مع ارتفاع إجمالي عدد المشتركين إلى 238 مليون مشترك.

وقالت الشركة إن عدد المشتركين ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 5.9 ملايين مشترك ليصل إلى أكثر من 238 مليون مشترك.

وذكرت «نتفلكس» أنها أضافت 5.9 ملايين مشترك جدد خلال الربع الثاني بزيادة ‏نسبتها 8% على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع استمرار جهودها لوقف أي ‏محاولات لمشاركة كلمات المرور للحسابات بين المشتركين وغيرهم في الولايات ‏المتحدة.‏

وأعلنت شركة «نتفلكس» عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق ربحية للسهم بنحو 3.29 دولارات مقارنة ‏بتوقعات أشارت إلى تحقيق ربحية بحوالي 2.86 دولار للسهم.‏

وحققت الشركة الأمريكية إيرادات بحوالي 8.20 مليارات دولار مقارنة بتوقعات ‏تحقيق حوالي 8.30 مليارات دولار، وبارتفاع نسبته 3% من 7.97 مليارات دولار ‏المحققة في الربع الثاني من عام 2022، في حين ارتفع صافي الدخل إلى 1.49 ‏مليار دولار من 1.44 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.‏

وأعلنت الشركة عن نيتها طرح سياسة جديدة تتعلق بمشاركة الحسابات بين ‏العملاء وغيرهم في بقية دول العالم.‏

وقالت «نتفلكس» إنها تتوقع زيادة في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام ‏الجاري حيث تبدأ في رؤية الفوائد الكاملة للمشاركة المدفوعة بالإضافة إلى النمو ‏المطرد في خطتها المدعومة بالإعلانات.‏

وأضافت إنها تتوقع إيرادات في الربع السنوي الثالث تصل ‏إلى 8.5 مليارات دولار، بزيادة 7%.‏

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