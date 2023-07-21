إيرادات تيسلا الفصلية تتجاوز 25 ملياراً والأرباح تقفز 20 %

المصدر: نيويورك - وكالات

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تواصل شركة تيسلا تحقيق تطلعات مساهميها، حيث قفز سهم الشركة نحو 170% منذ بداية العام.

وأعلنت شركة تيسلا عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق إيرادات بنحو 25.93 مليار دولار ‏مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 24.47 مليار دولار.‏

وبلغت ربحية السهم على أساس معدل 91 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بالتوقعات ‏التي أشارت إلى تسجيل ربحية بنحو 82 سنتاً للسهم، كما قفز صافي دخل الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 2.70 مليار دولار.

وأظهرت نتائج الربع الثاني لشركة «تيسلا» أنّ الأرباح ارتفعت بفضل زيادة في المبيعات عزّزتها سياسة خفض الأسعار المطبّقة منذ أشهر.

وكما توقّع المحلّلون، أدّت تخفيضات الأسعار إلى تقلّص هامش ربح مجموعة إيلون ماسك، من 19.3% في الربع الأول إلى 18.2%، حيث كشف الملياردير إيلون ماسك عن استراتيجيته هذه في أبريل، مؤكّداً أنه من الأفضل للشركة أن تبيع مؤقتاً عدداً أكبر من السيارات بهوامش ربح أقلّ.

وارتفع عدد المركبات التّي سلّمتها تيسلا إلى 466 ألفاً و140 مركبة خلال الربع الأخير، مقابل 254 ألفاً و695 مركبة قبل عام.

وبلغت قيمة المبيعات 24.92 مليار دولار بزيادة نسبتها 47%، بينما ارتفعت الأرباح الصافية 20% لتبلغ 2.7 مليار دولار.

من جهته، أكّد ماسك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محلّلين أنّ «هذا إنجاز لا يصدّق من جانب فريق تيسلا»، وأضاف «على الأمد الطويل نعتقد أنّ الاقتصاد سيرفع حجم (المبيعات) نحو السماء». وأكّد أنّ الهدف هو إنتاج 1.8 مليون سيارة في 2023، لكنّه حذّر من أنّ «الإنتاج في الربع الثالث سيكون أقلّ قليلاً بسبب إغلاق مصانع لتجديدها».

سيولة كبيرة

وقالت الشركة «لدينا سيولة كبيرة بتصرفنا لتمويل برنامجنا للمنتجات ومشاريع زيادة قدراتنا على الأمد الطويل والنفقات الأخرى».

وأنتجت تيسلا 479 ألفاً و700 سيارة في الربع الثاني مقابل 258 ألفاً و580 سيارة في الفترة نفسها من العام 2022 و440 ألفاً و808 سيارات في الربع الأول من هذا العام.

ويرى محللون في مجموعة «ويدبوش» أنّ تيسلا باتت الآن «في موقع قوة» في سوق السيارات الكهربائية بفضل «سياستها الجريئة في التسعير»، وأضافوا إنّ المجموعة «تستعدّ الآن لتحويل هذا النجاح إلى مزيد من الأموال».

وتبدو المجموعة راضية عن مستوى هامشها التشغيلي الذي بقي «سليماً» عند حوالى 10% «على الرّغم من تخفيضات الأسعار في الربعين الأول والثاني».

«سايبرتراك»

وحول الشاحنة الكهربائية «سايبرتراك» التي غادرت النسخة الأولى منها السبت خط إنتاج مصنع تيسلا في تكساس، قالت المجموعة إنّ بدء الإنتاج على نطاق واسع سيحدث بحلول نهاية العام كما هو مقرّر.

وقال ماسك الأربعاء «إنّها كبيرة من الخارج لكنها أكبر في الداخل»، مؤكّداً أنّه ينتظر «بفارغ الصبر بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف إنّ «الطلب جنوني. هذه ليست مشكلة» وتوقّع تسليم «كميات كبيرة منها العام المقبل».

وبعد يومين من العرض الكبير للسيارة، قالت تسلا إنها تلقت نحو 150 ألف طلب مسبق.

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