الأسهم الأمريكية تحت ضغط نتائج الشركات

المصدر: نيويورك - رويترز

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انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت، أمس الخميس، متأثرين بتراجع تيسلا بفعل مخاوف خفض الأسعار، في حين تراجعت أسهم نتفلكس.

ورفض المؤشر داو جونز الصناعي تخوفات المستثمرين، وارتفع 30.77 نقطة أو 0.09%، وتماسك مسلسل الصعود للجلسة التاسعة على التوالي.

وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.34 نقطة أو 0.25%، في حين انخفض ناسداك المجمع 84.72 نقطة أو 0.59%. وانخفضت أسهم تيسلا 4%، بينما تراجع سهم «نتفلكس» 7%.

مؤشرات أوروبية

تأرجحت الأسهم الأوروبية بين الارتفاع والانخفاض، مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال متباينة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، خلال التداولات، وهبط سهما نتفلكس وتيسلا المدرجان في فرانكفورت 8.2% و3.7% على الترتيب، بعد إعلانهما نتائج الأعمال، لكن سهم ساب ارتفع 3.2%، بعد أن رفعت شركة الصناعات الدفاعية السويدية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية.

وهبط سهم فولفو 6.3%، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً نسبته 54% في الإيرادات التشغيلية للربع الثاني، رغم توقعها طلباً قوياً على سياراتها.

شركات يابانية

تراجع المؤشر نيكاي الياباني بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وذلك تحت ضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.

كما توخى المستثمرون الحذر قبل إعلان شركات كبرى لنتائج الأعمال، من بينها نيديك لصناعة المحركات، وديسكو كورب لتصنيع معدات الرقائق، وذلك بعد إغلاق السوق.

وهبط نيكاي 1.24 % إلى 32490.52 نقطة، وارتفع المؤشر 1.6% على مدى الجلستين السابقتين؛ ما قربه من مستوى نفسي رئيسي عند 33 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على تراجع 0.79%، مسجلاً 2260.90 نقطة. وشكل تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على نيكاي، إذ كان مسؤولاً عن هبوطه 62 نقطة بتراجعه 4.18 %، كما تسبب سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق، الذي هبط 1.33% في محو 28 نقطة أخرى من المؤشر، ونزل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.1 %.

أما شركات صناعة السيارات فقد زادت بعد أن أسفر ضعف الين عن زيادة قيمة الإيرادات الخارجية، وصعد سهم سوبارو 2.01 %، ومازدا 0.93 %، ونيسان 1.38 %.

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