البنوك الأمريكية تدفع مليار دولار لإنهاء خدمة 11 ألف موظف

المصدر: نيويورك - (بلومبرغ)

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أنفقت البنوك الأمريكية أكثر من مليار دولار، على تكاليف إنهاء الخدمة لأكثر من 11 ألف موظف في النصف الأول من العام 2023.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، فقد أنفقت مجموعة «سيتي غروب» 450 مليون دولار على شيكات نهاية الخدمة واستغنت عن حوالي 5000 وظيفة.

بينما قام «مورغان ستانلي» بدفع نحو 300 مليون دولار لحوالي 3000 موظف هذا العام.

وكان بنك جولدمان ساكس، أكثر المتضررين بشكل خاص من التباطؤ في الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، إذ أنفق 260 مليون دولار في النصف الأول من العام في تكاليف إنهاء الخدمة وسرّح حوالي 3400 موظف.

هذا وشهدت الأسواق المالية العالمية خلال النصف الأول اضطرابات هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، على خلفية المخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي العالمي، بعد انهيار بنكي «وادي السيليكون» و«سيغنتشر» الأمريكيين، واستحواذ بنك «يو بي إس» على منافسه الرئيسي «كريدي سويس» المتعثر في سويسرا.

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