ارتفاع الدولار الأسترالي.. واليوان يقفز

المصدر: سنغافورة - رويترز

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ارتفع الدولار الأسترالي، اليوم الخميس، بعد أن فاقت بيانات الوظائف في البلاد التوقعات، في حين ارتفع اليوان بعد أن تحركت الصين لكبح انخفاض عملتها، من خلال تخفيف قاعدة للتمويل عبر الحدود.

وأظهرت البيانات أن التوظيف في أستراليا فاق التوقعات بسهولة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، إذ ارتفع صافي التوظيف بمقدار 32600 في يونيو عن مايو، متجاوزاً توقعات السوق زيادة قدرها 15 ألفاً.

دفع هذا الدولار الأسترالي للصعود بأكثر من 0.9%، مسجلاً أعلى مستوى خلال يوم عند 0.6834 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.57% إلى 0.6299 دولار.

وفي آسيا قال البنك المركزي وهيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين إنهما رفعا معيار التكيف الاحترازي الكلي، عبر الحدود للشركات والمؤسسات المالية، وهي خطوة تهدف لتسهيل جمع الشركات المحلية أموالاً من الأسواق في الخارج.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه اليوان الصيني ضغوطاً مع تعثر الانتعاش الاقتصادي في البلاد،

ومن شأن السماح لمزيد من تدفقات رأس المال أن يخفف الضغط على العملة.

وقفز اليوان في الأسواق الداخلية والخارجية، بعد هذه الخطوة، وارتفع في الحالتين بأكثر من 0.5% مقابل الدولار.

وسجل اليوان في الخارج 7.1901 للدولار، وفي الداخل تجاوز 7.18 للدولار.

وعوض الجنيه الاسترليني بعض الخسائر الفادحة، التي تكبدها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة عقب بيانات التضخم في بريطانيا، والتي جاءت أقل من توقعات السوق.

وارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 0.15% إلى 1.2958 دولار، بعد أن تراجع بأكثر من 0.7% الأربعاء.

وصعد اليورو 0.24% إلى 1.1227 دولار، فيما يترقب المستثمرون اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع المقبل، سعياً لمزيد من الوضوح بشأن توقعات سعر الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث قراءة عند 100.03، مستعيداً بعض مكاسبه بعد انخفاضه الأسبوع الماضي بأكثر من اثنين في المئة في رد فعل لبيانات التضخم الأمريكية، الذي جاء أقل من المتوقع، وارتفع الين الياباني 0.3% إلى 139.23 للدولار.

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