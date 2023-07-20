تركيا ترفع «الفائدة» 250 نقطة أساس إلى 17.5% والليرة تتراجع

المصدر: (إسطنبول - وكالات)

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رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيس بمقدار 250 نقطة أساس إلى 17.5%، والذي جاء من دون توقعات المحللين، إذ يشرع صانعو السياسة النقدية في البلاد في مهمة طويلة ومؤلمة لمعالجة التضخم المكون من رقمين.

وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة الرئيس في البلاد في 22 يونيو، إذ ضاعفها تقريباً من 8.5% إلى 15%.

هذا وتراجعت الليرة التركية بنحو نصف النقطة المئوية مقابل الدولار على خلفية الأخبار، لتتداول عند 26.92 للدولاراً.

وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

هذا وخفضت تركيا بشكل مطرد معدل الفائدة من 19% في أواخر عام 2021 إلى 8.5% في مارس الماضي، مع ارتفاع التضخم، إذ تجاوز 80% في أواخر سنة 2022 وتباطأ إلى أقل من 40% في يونيو.

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