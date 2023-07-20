إيلون ماسك يفقد 13.6 مليار دولار من ثروته

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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تراجع سهم تسلا نحو 7 % بعدما أكدت الشركة أنها قد تستمر في خفض أسعار سياراتها الكهربائية، ما أفقد إيلون ماسك 13.6 مليار دولار من ثروته، الخميس، لتتراجع إلى 241 مليار دولار.

التراجع قلل الفارق بينه وبرنارد أرنو، ثاني أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ولا تزال ثروة ماسك أعلى من نظيره أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة «إل في إم إتش» بنحو 40 مليار دولار.

وانخفضت أسهم «تسلا» 7 % إلى 271.02 دولاراً خلال التداولات بعد أن حذَّرت الشركة من استمرار هبوط ربحيتها المتقلصة بالفعل.

وأثر انخفاضات الأسعار الواسعة لأشهر في هامش الربح الإجمالي للسيارات، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الربع الثاني.

وقال ماسك يوم الأربعاء إنه سيتعين على «تسلا» مواصلة خفض الأسعار حال الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة.

ويستمد ماسك، البالغ عمره 52 عاماً، ثروته بشكل أساسي من حصته في الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية، إضافة إلى شركتي «سبيس إكس» و«تويتر».

وزادت ثروته بنحو 118 مليار دولار هذا العام حتى الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 136 %.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع صافي ثروة أرنو، البالغ من العمر 74 عاماً، بمقدار 40.7 مليار دولار هذا العام إلى 203 مليار دولار. وارتفعت أسهم «إل في إم إتش» ومقرها باريس 25% في 2023.

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