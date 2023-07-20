15.68 مليار دولار عائدات «تي إس إم سي» التايوانية في الربع الثاني

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تراجعت إيرادات عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية TSMC بنسبة 10% في الربع الثاني من سنة 2023 على أساس سنوي لتسجل 15.68 مليار دولار، ولكنها جاءت ضمن توقعات الشركة التي تتراوح بين 15.2 و16 مليار دولار.



أعلنت شركة تصنيع الرقائق التايوانية، مزوّد أشباه الموصلات الرئيس لشركتي «أبل» و«إنفيديا»، عن تراجع صافي الدخل في الفترة نفسها بنسبة 23.3% على أساس سنوي إلى 5.85 مليارات دولار، وهو أول انخفاض فصلي في صافي الدخل للشركة منذ الربع الثاني من سنة 2019.



وتحاول شركة تصنيع الشرائح لهواتف «أيفون»، المحافظة على هوامش الربح والنمو في أعمالها التجارية الموجهة للمستهلكين والهواتف الذكية، التي تقلصت في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد وباء كوفيد. وكانت «تي إس إم سي» أعلنت الأسبوع الماضي عن انخفاض إيراداتها بنسبة 10% في الربع الثاني، وهو أقل قليلاً مما كان يخشاه المستثمرون.



يراهن المستثمرون على أن تصبح «تي إس إم سي» لاعبة رئيسة ذات ثقل في السباق العالمي لتطوير الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي. وتعد رقائق شركة «إنفيديا» الأمريكية - أبرز عملاء الشركة التايوانية - ضرورية، سواء بالنسبة إلى «تشات جي بي تي» أو القيادة الذاتية، أو الجيل الجديد من منتجات الذكاء الاصطناعي.

وتجاوزت قيمة «إنفيديا» السوقية فترة وجيزة عتبة تريليون دولار هذا العام، بفضل هوس «وول ستريت» بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على «تي إس إم سي» وغيرها من شركات الإلكترونيات التي توفر البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

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