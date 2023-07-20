نتائج الشركات تتلاعب بالأسهم الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال متباينة، أعلنتها الشركات في المنطقة، كما ضغطت نتائج مالية جاءت مخيبة للتوقعات من شركتين أمريكيتين عملاقتين هما: نتفلكس، وتيسلا على المعنويات، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، خلال التداولات، وهبط سهما نتفلكس وتيسلا المدرجان في فرانكفورت 8.2% و3.7% على الترتيب، بعد إعلانهما نتائج الأعمال، لكن سهم ساب ارتفع 3.2 %، بعد أن رفعت شركة الصناعات الدفاعية السويدية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية. وهبط سهم فولفو 6.3 %، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً نسبته 54 % في الإيرادات التشغيلية للربع الثاني، رغم توقعها لطلب قوي على سياراتها.

مؤشرات

ونزل سهم إلكترولوكس 10.7 %، بعد أن تحولت أكبر شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا لتسجيل خسائر في الربع الثاني. اليابان تراجع المؤشر نيكاي الياباني بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وذلك تحت ضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية. كما توخى المستثمرون الحذر قبل إعلان شركات كبرى لنتائج الأعمال، من بينها نيديك لصناعة المحركات وديسكو كورب لتصنيع معدات الرقائق، وذلك بعد إغلاق السوق. وهبط نيكاي 1.24 % إلى 32490.52 نقطة، وارتفع المؤشر 1.6 % على مدى الجلستين السابقتين، مما قربه من مستوى نفسي رئيسي عند 33 ألف نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على تراجع 0.79 %، مسجلاً 2260.90 نقطة. وشكل تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على نيكاي، إذ كان مسؤولاً عن هبوطه 62 نقطة بتراجعه 4.18 %، كما تسبب سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق، الذي هبط 1.33 % في محو 28 نقطة أخرى من المؤشر، ونزل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.1 %.

خسائر

وخلال الليل مُني مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بخسارة تزيد على 1% متراجعاً عن مستوى قرب ذروة 18 شهراً، كما هبط أيضاً سهم فاست رتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو 1.67 في المئة. أما شركات صناعة السيارات فقد زادت بعد أن أسفر ضعف الين عن زيادة قيمة الإيرادات الخارجية، وصعد سهم سوبارو 2.01 %، ومازدا 0.93 %، ونيسان 1.38 %.

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