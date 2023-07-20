ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.

وعلى أساس بيانات معدلة سجلت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة فائضاً، بلغ 9.1 مليارات يورو، بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزاً قدره 11.3 مليار يورو، بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليارات يورو.

وفي الـ12 شهراً المنتهية في مايو سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزاً قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، بعد فائض قدره 1.3% من الـ12 شهراً السابقة.

وحققت منطقة اليورو فائضاً كبيراً لأعوام عدة حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا برفع أسعار استيراد الطاقة.

ومع ذلك فإن العجز الهائل، الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن، إذ تسجل منطقة اليورو فائضاً كل شهر منذ نوفمبر.

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