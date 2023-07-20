«داو جونز» يحقق أطول سلسلة مكاسب في 4 سنوات

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أمس الأربعاء، مع تقييم المستثمرين نتائج بنك جولدمان ساكس للربع الثاني وتوقعاتهم بتحقيق عدد من البنوك الأصغر أرباحاً قوية.

ويتجه مؤشر داو جونز الصناعي على المسار الصحيح لتحقيق أطول سلسلة مكاسب في ما يقرب من أربع سنوات، منذ سبتمبر 2019.وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 39.28 نقطة، أو 0.11% وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 0.20%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 0.31%

أوروبا

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم دفعة من سهم كيرينج بعدما عينت رئيساً تنفيذياً جديداً لجوتشي، في حين صعدت الأسهم في لندن بعدما أظهرت بيانات تباطؤاً أكبر من المتوقع للتضخم في بريطانيا.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% في التداولات، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وقفز سهم كيرينج 6.5% بعدما عينت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية، العضو المنتدب جان فرانسوا بالوس رئيساً تنفيذياً جديداً لجوتشي ورئيسها لفترة انتقالية إذ يغادرها الرئيس الحالي ماركو بيزاري في 23 سبتمبر. في غضون ذلك، تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الشديد التأثر بالتصدير 1%، إذ تراجع الجنيه الإسترليني بعد بيانات أظهرت أن التضخم البريطاني انخفض بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران وسجل أبطأ مستوياته منذ أكثر من عام.

اليابان

صعد المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، مدفوعاً بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي. وصعد نيكاي في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24% إلى 32896.03 نقطة وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19% إلى 2278.97 نقطة.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تمسكه بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الراهن، وقال إن هناك بعض المساحة المتاحة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة للبنك والبالغة اثنين في المئة بشكل مستقر ومستدام.

وتعافى نيكاي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً سجله في الثالث من يوليو عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27% منذ منتصف مارس ليصل لتلك النقطة. وارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكاي من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات. وسجل سهم نيسان موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68%.

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