عدد مشتركي نتفلكس يقفز 8% في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة "نتفلكس" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق ربحية للسهم بنحو 3.29 دولارات مقارنة ‏بتوقعات أشارت إلى تحقيق ربحية بحوالي 2.86 دولار للسهم.‏

وحققت الشركة الأمريكية إيرادات بحوالي 8.20 مليارات دولار مقارنة بتوقعات ‏تحقيق حوالي 8.30 مليارات دولار، وبارتفاع نسبته 3% من 7.97 مليارات دولار ‏المحققة في الربع الثاني من عام 2022، في حين ارتفع صافي الدخل إلى 1.49 ‏مليار دولار من 1.44 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.‏

وذكرت "نتفلكس" أنها أضافت 5.9 ملايين مشترك جدد خلال الربع الثاني بزيادة ‏نسبتها 8% على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع استمرار جهودها لوقف أي ‏محاولات لمشاركة كلمات المرور للحسابات بين المشتركين وغيرهم في الولايات ‏المتحدة.‏

كما أعلنت الشركة عن نيتها طرح سياسة جديدة تتعلق بمشاركة الحسابات بين ‏العملاء وغيرهم في بقية دول العالم.‏

وقالت "نتفلكس" إنها تتوقع زيادة في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام ‏الجاري حيث تبدأ "في رؤية الفوائد الكاملة للمشاركة المدفوعة بالإضافة إلى النمو ‏المطرد في خطتها المدعومة بالإعلانات.‏

وأضافت أنها تتوقع الآن إيرادات في الربع السنوي الثالث من عام 2023 تصل ‏إلى 8.5 مليارات دولار، بزيادة 7٪ على أساس سنوي.‏

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