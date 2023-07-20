تيسلا تفاجئ الأسواق بأرباح وإيرادات تفوق التوقعات
أعلنت شركة تيسلا عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق إيرادات بنحو 25.93 مليار دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 24.47 مليار دولار.
وبلغت ربحية السهم على أساس معدل 91 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تسجيل ربحية بنحو 82 سنتاً للسهم، كما قفز صافي دخل الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 2.70 مليار دولار.
وخلال الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة الأمريكية عن تحقيق إيرادات بحوالي 23.33 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.51 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات من أعمال الشركة الأساسية وهي السيارات الكهربائية بنسبة 46 % على أساس سنوي إلى 21.27 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 6.5 % مقارنة بالربع السابق.
وارتفعت عائدات تيسلا من توليد الطاقة وتخزينها - من التركيبات الشمسية والبطاريات الاحتياطية - بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 1.51 مليار دولار.
ومع وجود المزيد من المركبات الكهربائية على الطريق، ارتفعت إيرادات "الخدمات وغيرها" لدى تيسلا، بما في ذلك رسوم إصلاح المركبات خارج الضمان، بنسبة 47٪ لتصل إلى 2.15 مليار دولار.
وفي وقت سابق في يوليو، كانت تيسلا قد أعلنت تسليم 466.140 ألف سيارة كهربائية في المجمل خلال الربع الثاني، وقالت إنها أنتجت 479.700 ألف سيارة، وبالتالي، فإن وتيرة التسليم تقترب من المبيعات.
ويأمل مساهمو التجزئة في تيسلا أن تقدم الشركة المزيد من التحديثات على Cybertruck لا سيما بعد أن شاركت تيسلا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي لما قالت إنه أول شاحنة كهربائية يتم تصنيعها على الإطلاق في مصنعها في أوستن، بولاية تكساس.
ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات أو الأسعار الخاصة بتلك الشاحنة التي ظهرت لأول مرة وتم الترويج لها في عام 2019.