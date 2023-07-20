تيسلا تفاجئ الأسواق بأرباح وإيرادات تفوق التوقعات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تيسلا عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق إيرادات بنحو 25.93 مليار دولار ‏مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 24.47 مليار دولار.‏

وبلغت ربحية السهم على أساس معدل 91 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بالتوقعات ‏التي أشارت إلى تسجيل ربحية بنحو 82 سنتاً للسهم، كما قفز صافي دخل الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 2.70 مليار دولار.

وخلال الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة الأمريكية عن تحقيق إيرادات ‏بحوالي 23.33 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.51 مليار دولار.‏

وارتفعت الإيرادات من أعمال الشركة الأساسية وهي السيارات الكهربائية بنسبة ‏46 % على أساس سنوي إلى 21.27 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها ‏‏6.5 % مقارنة بالربع السابق.‏

وارتفعت عائدات تيسلا من توليد الطاقة وتخزينها - من التركيبات الشمسية ‏والبطاريات الاحتياطية - بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 1.51 مليار دولار.

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ومع وجود المزيد من المركبات الكهربائية على الطريق، ارتفعت إيرادات ‏‏"الخدمات وغيرها" لدى تيسلا، بما في ذلك رسوم إصلاح المركبات خارج ‏الضمان، بنسبة 47٪ لتصل إلى 2.15 مليار دولار.‏

وفي وقت سابق في يوليو، كانت تيسلا قد أعلنت تسليم 466.140 ألف ‏سيارة كهربائية في المجمل خلال الربع الثاني، وقالت إنها أنتجت 479.700 ألف ‏سيارة، وبالتالي، فإن وتيرة التسليم تقترب من المبيعات.‏

ويأمل مساهمو التجزئة في تيسلا أن تقدم الشركة المزيد من التحديثات على ‏Cybertruck‏ لا سيما بعد أن شاركت تيسلا صورة على وسائل التواصل ‏الاجتماعي في الأسبوع الماضي لما قالت إنه أول شاحنة كهربائية يتم تصنيعها ‏على الإطلاق في مصنعها في أوستن، بولاية تكساس. ‏

ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات أو الأسعار الخاصة بتلك الشاحنة ‏التي ظهرت لأول مرة وتم الترويج لها في عام 2019.‏

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