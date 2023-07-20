ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بأسرع من التقديرات

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي بأكثر من التقديرات الأولية، مما يعزز توقعات زيادة الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ خلال يونيو الماضي 5ر5% سنويا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى 4ر5% فقط، مقابل 3ر5% خلال مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدل التضخم العام للمنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بلغ خلال الشهر الماضي 5ر5% وهي نفس التقديرات الأولية، في حين يرى المحللون الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم ارتفاع معدل التضخم الأساسي عن المعدل العام حتى نهاية 2024.

في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم العام يبلغ حاليا نحو نصف مستواه في أكتوبر الماضي وكان 6ر10%، في حين حول المسؤولون تركيزهم إلى معدل التضخم الأساسي الذي يثبت أنه سيظل عند مستوياته المرتفعة لفترة أطول.

يأتي ذلك في حين قال إجناسيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في منطقة اليورو، قد يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك مع استمرار تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على باقي الأسعار.

وأضاف أنه في حين مازال معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا مرتفعا، فمن المتوقع تنامي تأثير تراجع أسعار المواد الخام بما فيها الغاز الطبيعي.

وقال فيسكو، في مدينة جاندهايناجار الهندية، حيث يشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "نظرا لأننا نرى الآن انخفاضا كبيرا في أسعار الطاقة، علينا توقع ظهور مثل هذا الانخفاض في معدل التضخم الأساسي أيضا خلال الشهور المقبلة، والمؤكد أن يحدث التراجع بنهاية العام".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي قوله: "البنك المركزي الأوروبي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2% بنهاية 2025، لكن انطباعي أن هذا سيحدث أسرع من ذلك".

يأتي ذلك فيما يعتزم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم المقرر في الأسبوع المقبل، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون الأخيرة في الجولة الحالية، أم سيتم زيادة الفائدة مجددا في اجتماع سبتمبر المقبل.

وبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ خلال الأسبوع الحالي، يتوقع المحللون ارتفاع الفائدة في منطقة اليورو من 5ر3% حاليا إلى 4%، في حين يرى المسؤولون الأكثر تشددا، أن زيادة الفائدة ستستمر حتى الخريف المقبل.

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