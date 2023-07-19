تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو الحالي، نتيجة زيادة التصدير وارتفاع نشاط شركات التكرير.

وتراجع المخزون بمقدار 708 آلاف برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 4ر457 مليون برميل.

في الوقت نفسه، استقر الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 8ر346 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 07ر1 مليون برميل إلى 4ر218 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 01ر0 مليون برميل إلى 2ر118 مليون برميل.

وعلى صعيد نشاط التكرير، أظهرت بيانات الإدارة تشغيل المصافي الأمريكية بنسبة 3ر94% من طاقتها التشغيلية بزيادة قدره 6ر0 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.

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