أرباح «جولدمان ساكس» الفصلية دون التوقعات

المصدر: واشنطن - وكالات

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سجل بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي ربحية سهم دون التوقعات في الربع الثاني من سنة 2023 عند 3.08 دولارات للسهم مقابل توقعات عند 3.18 دولارات للسهم.

وسجل البنك إيرادات عند 10.9 مليارات دولار في الربع الثاني مقابل توقعات عند 10.84 مليارات دولار.

وقال البنك إن أرباح الربع الثاني تراجعت 58% إلى 1.22 مليار دولار، أو 3.08 دولارات للسهم، بفعل الانخفاضات الحادة في التجارة والاستثمار المصرفي والخسائر المتعلقة بـGreenSky والعقارات، التي استنزفت نحو 3.95 دولارات من أرباح السهم. وانخفضت الإيرادات على مستوى الشركة بنسبة 8٪ إلى 10.9 مليارات دولار.

وكشفت الشركة عن انخفاض قيمته 504 ملايين دولار مرتبط بـGreenSky و485 مليون دولار في عمليات شطب العقارات.

هذا ويواجه البنك بيئة صعبة لأهم أعماله مع استمرار الركود في الخدمات المصرفية الاستثمارية والنشاط التجاري.

على عكس المنافسين الأكثر تنوعاً، تحصل Goldman على غالبية الإيرادات من أنشطة وول ستريت المتقلبة، ومن ذلك الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عوائد ضخمة في أوقات الازدهار وضعف الأداء حينما لا تتعاون الأسواق.

وقال بنك Goldman Sachs إن إيرادات التداول تتجه نحو انخفاض بنسبة 25% في الربع، وكان الاستثمار المصرفي ضعيفاً بسبب ضعف الطروح والاكتتابات الأولية وسط زيادة معدلات الفائدة من الفدرالي الأمريكي.

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