أسعار الذهب دون 1977 دولاراً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثراً بارتفاع طفيف للدولار بالرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1976.05 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولاراً الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام، الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعراً للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي إذ ارتفعت 0.2% بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5% في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو فإن البنك «من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة، وهو ما قد يمثل تحدياً أمام الاتجاه الصعودي للذهب».

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25-5.50% قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.06 دولاراً وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولاراً للأوقية.

وخسر البلاديوم حوالي واحد بالمئة مسجلاً 1306.97 دولارات بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولاراً الثلاثاء.

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