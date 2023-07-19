أرباح فولفو الفصلية تفوق التوقعات وتتجاوز 1.89 مليار دولار

المصدر: ستوكهولم - (د ب أ)

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توقعت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية «فولفو» أن يتراجع الطلب على الشاحنات تدريجياً من المستويات المرتفعة بعدما أعلنت الشركة السويدية عن أرباح قياسية في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت فولفو، إن الطلب على الشحن ونشاط البنية التحتية لا يزال عند «مستويات جيدة في معظم أسواقنا، ولكنه تراجع عن مستوياته القصوى الأخيرة»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني حتى يونيو الماضي بنسبة 15.4% في حين كانت توقعات المحللين تزيد قليلاً على 13.5%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة، في الربع الثاني، إلى 21.7 مليار كرونة (1.89 مليار دولار)، مقارنة بمتوسط تقدير المحللين البالغ 18 مليار كرونة.

وتستثني النتيجة رسوماً بقيمة 6 مليارات كرونة تتعلق بتسوية مكافحة الاحتكار التي أجرتها المفوضية الأوروبية في سنة 2016.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.4٪ في التعاملات المبكرة في بورصة ستوكهولم بعد ارتفاعها بنحو 19٪ منذ بداية العام.

وتستفيد شركات صناعة الشاحنات من قوة الطلب وتحسن سلاسل التوريد، ما دفع منافستها شركة «دايملر تراك» القابضة للشاحنات إلى رفع توقعاتها للعام الجاري.

جدير بالذكر أن «دايملر تراك»، وهي أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تسعى إلى زيادة هوامش الربح الخاصة بها، للحاق بمنافسيها من أمثال «فولفو إيه بي».

وتحقق فولفو نحو 70٪ من إيراداتها في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ تبلغ احتمالات الركود نحو 50٪ في الأشهر الـ12 المقبلة، بحسب بلومبرج إنتليجنس.

ورفعت فولفو توقعاتها لتسجيلات الشاحنات الثقيلة في أوروبا وأمريكا الشمالية لسنة 2023 إلى 330 ألفاً في كل منطقة، بزيادة 10 آلاف منذ أبريل الماضي.

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