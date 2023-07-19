الاعتراضات تجبر الأمريكية سكوت مورتون على التخلي عن منصب أوروبي مهم

المصدر: أ.ف.ب

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تخلت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، فيونا سكوت مورتون، عن منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة، على أثر جدل يتعلق بجنسيتها، كما كتبت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاغر في رسالة نشرت اليوم الأربعاء.

وقالت فيستاغر على «تويتر»: «أبلغتني فيونا سكوت مورتون بقرارها عدم قبول منصب كبير الاقتصاديين لشؤون المنافسة، أقبل ذلك بأسف».

وكتبت فيونا سكوت مورتون في رسالتها إلى فيستاغر: «نظراً للجدل السياسي الناجم عن اختيار شخص غير أوروبي لشغل هذا المنصب، وأهمية حصول الإدارة العامة (للمنافسة) على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي رأيت أن أفضل شيء لي هو الانسحاب».

والإدارة العامة للمنافسة مكلفة التأكد من حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق خصوصا في انتهاكات الموقع المهيمن لمجموعات التكنولوجيا الكبرى التي أفضت إلى فرض غرامات كبيرة على هذه الشركات في السنوات الأخيرة.

وأثار تعيين سكوت مورتون في المنصب استياء، لاسيما من جانب فرنسا وعدد كبير من النواب الأوروبيين.

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