أرباح «لوكهيد مارتن» الأمريكية تحلق في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبما يزيد على توقعات المحللين.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 1.68 مليار دولار بما يعادل 6.63 دولارات للسهم الواحد، مقابل 309 ملايين دولار بما يعادل 1.16 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة خلال الربع الثاني 1.71 مليار دولار بما يعادل 6.73 دولارات للسهم، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أرباح تعادل 6.46 دولارات للسهم الواحد.

كما زادت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 8 % إلى 16.69 مليار دولار، مقابل 15.45 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

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