أرباح «بنك أوف أمريكا» تقفز 19% والإيرادات تتجاوز 25 مليار دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلن «بنك أوف أمريكا» عن تحقيق أرباح وإيرادات في الربع الثاني تفوق التوقعات.

وقال البنك إن أرباحه ارتفعت 19% إلى 7.41 مليارات دولار أو 88 سنتاً للسهم من 6.25 مليار دولار أو 73 سنتاً للسهم قبل عام، مقابل توقعات بـ 84 سنتاً في تقدير رفينيتيف

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11٪ إلى 25.33 مليار دولار متفوقة على توقعات بـ 25.05 مليار دولار، مدفوعة بقفزة 14٪ في صافي دخل الفوائد إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يتوافق بشكل أساسي مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة FactSet.

وساعدت عمليات الشركة في وول ستريت على تجاوز توقعات الإيرادات في هذا الربع. قفزت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 18٪ إلى 2.8 مليار دولار، متجاوزة تقدير 2.77 مليار دولار، وتراجع تداول الأسهم بنسبة 2٪ إلى 1.6 مليار دولار، متجاوزاً تقديرات 1.48 مليار دولار.

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