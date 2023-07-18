أرباح «مورجان ستانلي» تفوق التوقعات.. وتتراجع 13% فقط

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسهم بنك «مورجان ستانلي» 1.4%، بعدما أعلنت البنك عن نتائج تفوق التوقعات بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 2023.

وأعلن البنك عن تحقيق قفزة في الإيرادات بنسبة 2% إلى 13.46 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 13.08 مليار دولار.

وسجل السهم ربحية 1.24 دولار مقابل توقعات عند 1.15 دولار.

وقال البنك: إن الأرباح تراجعت 13% إلى 2.18 مليار دولار، أو 1.24 دولار للسهم، على خلفية انخفاض نتائج التداول عن العام الماضي، وجولة من عمليات التسريح.

وساعد اعتماد مورجان ستانلي على إدارة الثروات في تحقيق أرباحها الثابتة، وعزز تقييمها مقارنة بأقرانها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز