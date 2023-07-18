الذهب يرتفع.. ويقترب من 1960 دولاراً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 1963.70 دولاراً.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب «فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 24.87 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 982.43 دولاراً، وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1298.30 دولاراً.

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