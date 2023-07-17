إيفرجراند الصينية تتكبد 81 مليار دولار في عامين

المصدر: هونج كونج - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة إيفرجراند اليوم الاثنين نتائج تأخرت لمدة طويلة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مسجلة خسائر فادحة وتراجعات حادة في الإيرادات.

وسجلت المجموعة العقارية المثقلة بأكبر عبء ديون في العالم صافي خسائر بلغت قيمتها 476 مليار يوان (66.36 مليار دولار) لعام 2021 و105.9 مليارات يوان (14.76 مليار دولار) لعام 2022.

جاء ذلك مقابل صافي أرباح بلغت قيمتها 8.1 مليارات يوان في 2020.

وشهد قطاع العقارات في الصين سلسلة من حوادث التخلف عن سداد الديون من جانب شركات للتطوير العقاري تعاني من ضغوط مالية في الأعوام القليلة الماضية.

وتقع مجموعة إيفرجراند الصينية في قلب الأزمة منذ منتصف 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز