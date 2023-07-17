أسعار النفط تتراجع 1.1% متأثرة بالبيانات الصينية

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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واصلت أسعار النفط التراجع، الاثنين، للجلسة الثانية بعد أن جاءت بيانات النمو الصينية في الربع الثاني أضعف من المتوقع، مما أجج المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما استأنفت ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً أو 1.1% إلى 78.96 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً أو 1.1% إلى 74.55 دولاراً للبرميل.



وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفع 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما كان المحللون يتوقعون نمواً 7.3%، وأن التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد سرعان ما تعثر وسط انخفاض الطلب في الداخل والخارج.



كما أظهرت البيانات زيادة كميات الخام التي عالجتها المصافي الصينية يومياً 1.6% في يونيو مقارنة بمايو وسط تكثيف العمليات بعد الصيانة في الربيع، بما يتماشى مع ارتفاع واردات أكبر مستورد للخام في العالم الشهر الماضي.



وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية، وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.



وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية، إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل، وتبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 370 ألف برميل يومياً، استؤنف مساء السبت.



وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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