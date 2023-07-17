أسعار الذهب تتماسك وسط فتور الإقبال

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1956.20 دولاراً.



ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.



وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس «الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحاً أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولاراً».



أشارت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.76 دولاراً للأوقية وكذلك البلاتين 0.6% إلى 965.39 دولاراً، وانخفض البلاديوم أيضاً 0.8% إلى 1261.47 دولاراً.

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