ألمانيا تفرض قيوداً على «بنك رقمي» بسبب غسيل الأموال

المصدر: برلين - (د ب أ)

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يواصل بنك «إن26» الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي يمكنه قبوله كل شهر، بموجب أمر أجرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في البلاد «بافين» تحديثاً عليه.

وأعلنت بافين القيود على «إن26»، الاثنين، في فرانكفورت. وتتهم الهيئة البنك، بعدم بذل ما يكفي لمنع الأفراد من استخدام البنك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ولن يكون بإمكان البنك ومقره برلين سوى قبول 50 ألف عميل جديد كل شهر، بموجب الأمر الصادر عن بافين، الذي مدد تكليف ممثل خاص يتولى مراقبة تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال بالبنك.

وتتحرك الهيئة الرقابية الألمانية بشكل متزايد ضد ما يطلق عليها «البنوك الإلكترونية الجديدة» مثل «إن26» و«سي24» و«سولاريس بنك» وكذلك شركات سمسرة إلكترونية مثل «فلاتكس ديجيرو».

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