عمالقة أشباه الموصلات يسعون لتخفيف القيود على مبيعاتهم للصين

المصدر: دبي - وكالات

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تبذل أكبر شركات أشباه موصلات في أمريكا محاولة أخيرة لتجنب القيود الجديدة على مبيعاتها إلى الصين، إذ من المقرر أن يسافر كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤولي الإدارة والمشرعين.

ويخطط التنفيذيون بشركات «إنتل» و«كوالكوم» و«إنفيديا»، للضغط من أجل منع التوسع في فرض قيود على بيع بعض الرقائق إلى الصين، والأجهزة اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات التي من المقرر أن تطرحها إدارة بايدن خلال الأسابيع المقبلة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

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