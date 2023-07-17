دراسة: ارتفاع أسعار الفائدة زاد أرباح البنوك الأوروبية

المصدر: ميونخ - د ب أ

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كشفت دراسة أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العام الماضي أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك الأوروبية.



ووجد تحليل للقطاع المصرفي من قبل شركة «آند ستراتيجي» للاستشارات الإدارية في ميونخ، أن النتائج التشغيلية لبنوك التجزئة في 11 دولة أوروبية، زادت بمتوسط 18 %، في 2022 وزادت المبيعات بواقع 8 %.



وربحت البنوك السويسرية أكبر قدر من الأموال، كما هو في عام 2021، بأرباح قدرها 426 يورو (478 دولاراً) لكل عميل. واحتلت المؤسسات المالية النمساوية المركز الخامس، بقيمة 292 يورو.

واحتلت البنوك الألمانية المركز التاسع، بقيمة 201 يورو، وبالتالي كانت من بين البنوك الثلاثة الأخيرة.



كما أجرت شركة الاستشارات مقارنة مع بنوك التجزئة، في الولايات المتحدة واستراليا، أظهرت أن الشركات الأوروبية نمت بشكل أسرع وحققت أرباحاً أعلى لكل عميل في المتوسط. يشار إلى أنه في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، كانت البنوك الأمريكية لا تزال تعتبر الأكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الدولي. من جانبه، قال معد الدراسة اندرياس براتس إن الظروف الإطارية لعمل البنوك الأوروبية لخدمات الأفراد أصبحت أكثر ملاءمة مما كانت عليه على مدار فترة طويلة.

وأفادت الشركة بأن برامج التقشف التي طبقتها البنوك الأوروبية في الأعوام الماضية كان لها دور إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة في ارتفاع أرباح هذه البنوك في الوقت الحالي مشيرة إلى أن 80 % من البنوك الأوروبية تمكنت من رفع أرباحها في السنوات الست الماضية عن طريق إعادة هيكلة نماذج أعمالها وتشغيلها، وتركزت عمليات إعادة الهيكلة بشكل كبير على موجهة إغلاق أفرغ وتوسيع نطاق العمل عن طريق الإنترنت.



وحذر معدو الدراسة المصرفيين الأوروبيين من الاطمئنان إلى ثمرة أعمالهم وقال يوهانس جيرتنر المشارك في إعداد الدراسة إن جزءاً كبيراً من بنوك خدمات الأفراد تمر بحالة تحسن دائم في الوقت الحالي

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