اليابان تستأنف محادثات التجارة الحرة مع «التعاون الخليجي» العام المقبل

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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أفاد تقرير صحافي بأن اليابان ترمي إلى استئناف المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست العام المقبل.

وقالت صحيفة «يوميوري» نقلاً عن مسؤولين بالحكومة اليابانية لم تسمهم، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم مناقشة الخطط مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال زيارته للسعودية الشهر الجاري.

ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير، بدأت مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في 2006 ولكنها توقفت في 2009 بعدما لم يوافق الجانبان على نطاق السلع التي يجب أن تعفى من الرسوم.

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