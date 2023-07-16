أمريكا تلحق بركب المدفوعات الفورية اليومية

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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يعتزم «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» طرح خدمة «فيد ناو» في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث ستوفر للبنوك طريقة تتيح لعملائها سداد مدفوعات محلية فورياً، في أي وقت من اليوم، وأي يوم من السنة، وسيُقابل هذا التحديث الذي طال انتظاره بالترحيب، إذ سيساعد الولايات المتحدة أخيراً على اللحاق بركب بقية دول العالم.

وستتمكن الشركات من استلام المدفوعات من عملائها، وسداد أجور عامليها على الفور، ما قد ييسر من إدارة السيولة. كما أن المستهلكين، لا سيما ذوو الدخل المنخفض، سيتمكنون من استلام أجورهم والمدفوعات الأخرى بشكل أسرع، ما سيساعدهم على تجنب سداد رسوم صرف الشيكات أو القروض قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة. كما أن زيادة المرونة عند سدادهم للفواتير قد تقلل من رسوم التأخر في السداد.

غير أن عالم المعاملات المتاحة طوال أيام الأسبوع قد تنشأ عنه مخاطر جديدة، لا بد أن يرصدها «الاحتياطي الفيدرالي»، من شأنها أن تؤثر على المؤسسات المالية والمستهلكين على حد سواء.

وأظهر انهيار بنكين في مارس مشكلة محتملة. فقد فوجئت الجهات التنظيمية بتمكن عملاء مصرفي «سيليكون فالي بنك» و«سيغنتشر بنك» من استخدام شبكات المدفوعات الإلكترونية القائمة لاستنزاف الودائع من كلتا المؤسستين خلال أيام. ولن تتسبب المدفوعات الفورية في مخاطر فورية على السيولة، فالجهات المشاركة في خدمة «فيد ناو» -مثل مستخدمي شبكة خاصة مشابهة يُطلق عليها «المدفوعات اللحظية» ستُتاح لها فرصة كبيرة لوضع حدود سحب للحسابات الفردية.

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