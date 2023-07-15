قمة العشرين 2023.. دور رائد للهند في توحيد الجهود الدولية

المصدر: وام

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تستعد جمهورية الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين "G20" بنيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، حيث ينقل الشعار رسالة قوية تعكس رئاسة الهند ومستهدفاتها، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كافة أشكال الحياة على كوكب الأرض.

وتشير الهند أيضا إلى أولوياتها من رئاستها للقمة عبر التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة، حيث تسعى لتحقيق تقدم جريء في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى حشد التمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتصبح أكثر شمولاً.

ودعت الهند عددا من الدول لحضور فعاليات القمة في سبتمبر الجاري ومن ضمنها دولة الإمارات، حيث ستقود الهند رئاسة القمة حتى 30 نوفمبر من العام الجاري.

وتنظر دولة الإمارات إلى مجموعة العشرين كمنتدى يلعب دورا حاسما في الجهود متعددة الأطراف من خلال تركيزها على القضايا المالية العالمية؛ وتعزز الدولة دورها كضيفة شرف في "G20" بالدورات السابقة عبر الالتزام بالتعاون الاقتصادي وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال العمل كمورد موثوق للطاقة، حيث تستمر الإمارات بمضاعفة جهود أعمالها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة ووضع استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وشهد البلدان تطورا ملحوظا في إطار الأعمال الإستراتيجية والتعاونية لتحقيق المصالح المشتركة سواء في المجال الاقتصادي أو المناخي، كما يهدف التضامن المشترك بين البلدين في دفع وتعزيز جهود مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومن ضمنها التحديات المناخية.

وباعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" المقرر عقده في نوفمبر 2023، فقد استفادت دولة الإمارات من مشاركتها في عملية مجموعة العشرين من أجل حشد العمل الدولي، وستشكل تجربتها القادمة في الهند إضافة نوعية لمحفظة تجاربها في العمل المناخي والتمويلي قبل استضافة "COP28"، وذلك من خلال الاستمرار في المشاركة ببرنامج "شيربا" التابع لاجتماعات ومسارات التمويل في لمجموعة العشرين.

جدير بالذكر أن الهند ومنذ توليها رئاسة القمة في ديسمبر الماضي، توقعت عقد أكثر من 200 اجتماع لمجموعة العشرين، وتم عقد عدد من الاجتماعات حول مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات العالمية، بجانب ملتقيات تستهدف قطاعات نوعية كالشركات الناشئة والابتكار وتطوير البنية التحتية المستدامة للمستقبل.

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