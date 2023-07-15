تراجع عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة أمس الجمعة تراجعا حادا في عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو بما يعكس نموا قويا للصادرات مع تراجع الواردات.

وذكرت وكالة "يوروستات" أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 900 مليون يورو مقابل 8 مليارات يورو خلال أبريل الماضي.

وسجلت صادرات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زيادة شهرية بنسبة 9ر2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر0% شهريا خلال مايو الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجعت صادرات السلع لمنطقة اليورو خلال مايو الماضي بنسبة 3ر2%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر12%. ونتيجة لذلك تراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى 300 يورو مقابل 3ر30 مليار يورو خلال أبريل الماضي.

وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي زادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر4% في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر7% سنويا.

ونتيجة لذلك حققت منطقة اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عجزا تجاريا بقيمة 5ر28 مليار يورو مقابل عجز قدره 4ر166 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز